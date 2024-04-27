Tabrakan Mobil vs Motor di Surabaya Tewaskan Ibu dan Nenek, Bocah 5 Tahun Selamat

SURABAYA - Kecelakaan maut antara mobil minibus denan sepeda motor terjadi di Jalan Raci Benowo Surabaya, Jawa Timur. Tiga orang menjadi korban, dua di antaranya tewas di lokasi kejadian.

Sedangkan seorang bocah berusia 5 tahun selamat hanya mengalami luka lecet bagian kepala.

Korban tewas akibat kecelakaan maut yang terjadi pada Jumat (26/4/2024) itu masing-masing bernama Suci Trisnawati (41) dan Suwarno (63). Sementara Lila, bocah lima tahun selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Sementara Mat Anwar, pengemudi minibus Mobilio diamankan polisi. Kecelakaan tersebut tepatnya terjadi di Jalan Raci Benowo sekitar pukul 15.30 sore. Korban dan penabrak sama-sama melaju dari arah timur.

Diduga mobil melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tidak bisa menguasai kemudi lalu menabrak tiga korban mengendarai motor matic dari belakang.

Ironisnya, saat tabrakan semua korban masuk dalam kolong mobil dan baru bisa dievakuasi setelah mobil diangkat dengan forklift. Beruntung, Lila bocah berusia 5 tahun berhasil selamat dari kecelakaan maut.