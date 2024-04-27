Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Tabrakan Mobil vs Motor di Surabaya Tewaskan Ibu dan Nenek, Bocah 5 Tahun Selamat

Nur Syafei , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |03:30 WIB
Tabrakan Mobil vs Motor di Surabaya Tewaskan Ibu dan Nenek, Bocah 5 Tahun Selamat
Kecelakaan maut di Surabaya (Foto: Nur Syafei)
A
A
A

SURABAYA - Kecelakaan maut antara mobil minibus denan sepeda motor terjadi di Jalan Raci Benowo Surabaya, Jawa Timur. Tiga orang menjadi korban, dua di antaranya tewas di lokasi kejadian.

Sedangkan seorang bocah berusia 5 tahun selamat hanya mengalami luka lecet bagian kepala.

Korban tewas akibat kecelakaan maut yang terjadi pada Jumat (26/4/2024) itu masing-masing bernama Suci Trisnawati (41) dan Suwarno (63). Sementara Lila, bocah lima tahun selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Sementara Mat Anwar, pengemudi minibus Mobilio diamankan polisi. Kecelakaan tersebut tepatnya terjadi di Jalan Raci Benowo sekitar pukul 15.30 sore. Korban dan penabrak sama-sama melaju dari arah timur.

Diduga mobil melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tidak bisa menguasai kemudi lalu menabrak tiga korban mengendarai motor matic dari belakang.

Ironisnya, saat tabrakan semua korban masuk dalam kolong mobil dan baru bisa dievakuasi setelah mobil diangkat dengan forklift. Beruntung, Lila bocah berusia 5 tahun berhasil selamat dari kecelakaan maut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862/kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179504/kecelakaan-8rOj_large.jpg
Bus Terguling di Tol Semarang-Batang, 3 Orang Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement