Toraja Kembali Diterjang Longsor, 2 Orang Tewas dan 1 Hilang

TORAJA UTARA – Bencana alam tanah longsor kembali melanda wilayah Toraja. Kali ini terjadi di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel), tepatnya di Dusun Tembamba, Kelurahan Tallang Sura', Kecamatan Buntao, Jumat, (26/4/2024).

Akibat bencana ini, dua orang tewas dan satu orang lagi masih dalam pencarian. Berdasarkan data BPBD Sulsel, longsor pertama terjadi sekitar pukul 05.30 Wita, kemudian longsor susulan terjadi pukul 10.00 Wita.

"Penyebabnya, karena intensitas hujan yang sangat tinggi, sejak malam hari," kata Kepala BPBD Sulsel, Amson Padolo, Jumat malam.

Amson pun menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa ini. Setelah menerima informasi tersebut, ia langsung mengirimkan tim ke lokasi bencana longsor. Sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, untuk melakukan langkah-langkah penanganan.

“Kita harus memastikan bagaimana penanganan para korban, sekaligus kebutuhan warga terdampak tetap terpenuhi,” kata Amson.

Ia mengungkapkan, total delapan orang tertimbun longsor dalam peristiwa ini. Tiga dirawat di Puskesmas Rantebua, satu orang dirujuk ke Palopo, dan satu orang dirawat di Puskesmas Buntao.