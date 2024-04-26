Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Longsor di Lebak, Jalan Warungbanten-Cipanas Tidak Bisa Dilintasi

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |21:53 WIB
Longsor di Lebak, Jalan Warungbanten-Cipanas Tidak Bisa Dilintasi
Longsor di Lebak, Banten (Foto: Fariz Abdullah)
LEBAK - Ruas Jalan Warungbanten-Cipanas tepatnya di Desa Banjarsari, Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tertimbun longsoran bukit, Jumat (26/4/2024). Peristiwa itu terjadi selepas hujan deras menerjang sejak pukul 16.00 WIB.

Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama mengatakan longsoran yang terjadi di ruas Jalan Warungbanten - Cipanas terbilang besar sehingga evakuasi memerlukan alat berat.

"Longsornya besar, kita sudah koordinasi dengan PUPR Provinsi untuk bantuan pengerahan alat berat karena memang itu juga ruas jalan provinsi," kata Febby saat dihubungi.

Ia memprediksi, proses evakuasi akan berlangsung cukup lama. Para pengendara untuk sementara tidak melintasi ruas jalan tersebut.

"Alat berat provinsi dikerahkan dari Gunungluhur karena longsoran nya beras kemungkinan 1 hari proses evakuasi. Semoga besok pagi sudah bisa dilalui," katanya.

Lebih jauh Febby menjelaskan, bahwa geografis Kecamatan Lebakgedong didominasi oleh wilayah perbukitan sehingga masuk juga ke dalam daerah rawan longsor.

"Titik longsor itu di Cinyiru, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebakgedong," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
