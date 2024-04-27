Advertisement
HOME NEWS JABAR

Viral Remaja Dianiaya 2 Pria di Bandung, Pelaku Ngaku Keponakan Jenderal

Agus Warsudi , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |14:49 WIB
Viral Remaja Dianiaya 2 Pria di Bandung, Pelaku Ngaku Keponakan Jenderal
Korban menangis kepalanya dipukuli botol (Tangkapan layar)
A
A
A

BANDUNG - Video dua pria merundung seorang remaja disiarkan langsung atau live, viral di media sosial (medsos). Korban dicaci maki dengan kata-kata kasar dalam bahasa Sunda dan dipukuli sampai menangis.

Informasi menyebutkan peristiwa itu terjadi di wilayah Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung.

Kapolsek Bojongloa Kidul, Kompol Ari Purwantono mengatakan bahwa petugas telah datang ke tempat kejadian perkara (TKP) dan mendapatkan fakta korban merupakan anak di bawah umur. Karena itu, Polsek Bojongloa Kidul bekerja sama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung untuk menyelidiki hal itu.

Halaman:
1 2 3
      
