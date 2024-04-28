Sambangi NTT, Kepala BNN Tekankan Jajaran Cegah Peredaran Narkoba di Perbatasan

KUPANG - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan sejumlah agenda kerja. Salah satunya menemui jajarannya di BNN Provinsi NTT, Sabtu 27 April 2024.

Kedatangan Kepala BNN RI di Bumi Flobamorata ini terasa spesial, karena turut meresmikan gedung kantor milik BNN Provinsi NTT. Langkah ini diapresiasi karena mampu mandiri, sehingga membuat para pegawai bekerja dengan nyaman dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Kepala BNN memberikan arahan kepada jajaran BNN Provinsi NTT, agar bekerja secara profesional dengan berlandaskan akal dan budi dalam mencegah peredaran narkoba di masyarakat. Berkaca atas prestasi yang dicetaknya, seperti mengendus kelompok teroris di Indonesia, mengumpulkan segala data dan informasi serta mengolahnya.

"Kalau Kita yakin, kita bisa mendapatkan pencapaian yang lebih besar. Karena kita melakukan dengan akal sehat kita. Dan saya percaya rekan-rekan bisa melakukan itu, yang penting tulus bekerja, ikhlas, dan tidak iri hati," ujar Kepala BNN RI.