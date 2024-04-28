Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tragis, 2 Petugas Tewas Diduga Hirup Gas Beracun di Gorong-Gorong Jalan Bandung

Agus Warsudi , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |21:07 WIB
Tragis, 2 Petugas Tewas Diduga Hirup Gas Beracun di Gorong-Gorong Jalan Bandung
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Dua petugas Telkom tewas diduga akibat menghirup gas beracun di dalam gorong-gorong Jalan Sangkuriang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Minggu (28/4/2024) sekitar pukul 17.00 WIB.

Saat kejadian, kedua korban hendak melakukan perbaikan jaringan kabel di gorong-gorong tersebut.

"(kedua korban) bukan petugas kebersihan, tapi petugas Telkom mau membenarkan jaringan," kata kata Kapolsek Coblong Kompol Riki Erikson saat dikonfirmasi wartawan.

Kompol Riki Erikson menyatakan, kedua petugas Telkom itu tewas diduga karena keracunan gas beracun. Sebab, tak lama setelah kedua petugas itu masuk ke gorong-gorong, mereka langsung tidak sadarkan diri dan meninggal dunia di loksai kejadian.

"Biasanya, sebelum masuk, gorong-gorong dibuka dulu. Lalu didiamkan selama satu jam. (Namun saat kejadian kedua korban) langsung masuk (ke gorong-gorong). Jadi (diduga) karena keracunan gas," ujar Kompol Riki Erikson.

Kapolsek Coblong menuturkan, petugas telah mengevakuasi jasad kedua korban dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Sartika Asih Bandung.

(Fakhrizal Fakhri )

      
