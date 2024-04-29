Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Baznas dan Muhammadiyah Berkolaborasi dalam Program Pengembangan SDM Unggul

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |22:05 WIB
Baznas dan Muhammadiyah Berkolaborasi dalam Program Pengembangan SDM Unggul
Kolaborasi Baznas RI dan PP Muhammadiyah dalam program Pengembangan SDM Unggul. (Foto: dok Baznas)
JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI bekerja sama dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggulirkan program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul melalui program pendidikan maupun beasiswa.

Hal tersebut terungkap dalam acara penandatanganan kerja sama antara Baznas RI dengan PP Muhammadiyah di Yogyakarta pada Senin (29/4/2024). Turut hadir, Ketua Baznas RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah, KH. Haedar Nashir.

"Ada dua hal yang penting kami melakukan penandatanganan ini. Pertama memperkuat kolaborasi antara Baznas dengan ormas-ormas Islam, terutama ormas besar termasuk di dalamnya Muhammadiyah," ujar Kiai Noor dalam sambutannya.

Kiai Noor menegaskan, kolaborasi antara Baznas dengan Muhammadiyah dalam pemanfaatan dana zakat bisa memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat. Terlebih, lanjutnya, Muhammadiyah merupakan salah satu ormas Islam terbesar di Tanah Air.

