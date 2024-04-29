Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Lakukan Kejahatan Skimming ATM, Dua WN China Bakal Dideportasi

Erfan Erlin , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |19:01 WIB
Lakukan Kejahatan <i>Skimming</i> ATM, Dua WN China Bakal Dideportasi
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

YOGYAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta akan mendeportasi 2 warga negara China. Dua warga negara tersebut sebelumnya berada di Rutan Bantul. Keduanya adalah pelaku kejahatan skimming ATM yang sempat menghebohkan beberapa waktu lalu.

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, Muhammad Yani Firdaus menuturkan secara keseluruhan tahun 2023 yang lalu, pihaknya sudah mendeportasi 27 warga negara asing (WNA). Beberapa diantaranya adalah 4 warga Timor Leste, sebagian dari Belanda dan ada Malaysia.

"Dan per Maret ini masih ada 2," kata dia.

Dan mereka juga bencana mendeportasi 2 warga negara China yang sudah menjalani hukuman. Dua orang yang akan mereka deportasi tersebut adalah warga negara China yang sebentar lagi bebas hukuman dari rutan Bantul.

Dia menyebut para WNA yang mereka deportasi tersebut rata-rata adalah pelaku kejahatan. Di antaranya adalah kejahatan skiming, penipuan kartu kredit dan juga ada melakukan kejahatan pemukulan.

"Untuk yang Pelanggaran izin tinggal itu ada. Ya, mahasiswa dari Timor Leste yang 4 kemarin," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177375//wna_pekerja_malam_di_penjaringan_diamankan_petugas-9DXx_large.jpg
Langgar Izin Tinggal, 43 WNA Pekerja Malam di Penjaringan Diamankan Petugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175300//imigrasi-AP73_large.jpg
Ditjen Imigrasi Tindak 196 WNA Nakal di Jabodetabek, Terbanyak dari Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174875//purbaya-47Cr_large.jpg
Usai Bank Mandiri, Purbaya Sidak Bea Cukai dan Imigrasi Bandara Soetta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/338/3174669//mayat-Kqr5_large.jpg
WN China Jatuh dari Lantai 35 Apartemen Jakut, Polisi Periksa Saksi dan CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173584//wn_tiongkok_ditangkap-G0jA_large.jpg
Salahgunakan ITAS Investor, WN Tiongkok Ditangkap di PIK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171200//viral-Qrkd_large.jpg
Heboh! Bule Cantik Asal AS Dideportasi Gegara Buka Kelas Seksual di Bali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement