Pemprov Jabar Gelar Nobar Timnas Indonesia U-23 Vs Uzbekistan, Didukung MNC Group

BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menggelar acara nonton bersama (Nobar) pertandingan Timnas Indonesia vs Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U-23.

Acara nobar ini akan berlangsung di Lapangan Saparua, Kota Bandung, Senin (29/4/2024) mulai pukul 20.30 WIB. Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin dijadwalkan juga akan ikut menonton.

"Mari beri dukungan kepada Timnas U-23. Kami akan nobar di Lapangan Saparua Kota Bandung, silahkan bergabung," ucap Bey dalam keterangan resminya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Jabar, Ika Mardiah mengatakan, pihaknya menyiapkan dua layar lebar di area indoor dan outdoor Lapangan Sarua Bandung.

"Tentunya ini untuk mengantisipasi minat yang besar dari warga dan juga bisa bebas memilih bisa di dalam atau luar," ucap Ika saat ditemui di Gor Saparua Bandung.

Ika pun mengajak kepada masyarakat untuk memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia U-23 yang akan bertandingan pada nanti malam.

"Kami menunggu kehadiran warga untuk nonton bersama," ujarnya.