Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pemprov Jabar Gelar Nobar Timnas Indonesia U-23 Vs Uzbekistan, Didukung MNC Group

Pemprov Jabar Gelar Nobar Timnas Indonesia U-23 Vs Uzbekistan, Didukung MNC Group
Nobar Timnas Indonesia U-23 Vs Uzbekistan di Bandung (Foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menggelar acara nonton bersama (Nobar) pertandingan Timnas Indonesia vs Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U-23.

Acara nobar ini akan berlangsung di Lapangan Saparua, Kota Bandung, Senin (29/4/2024) mulai pukul 20.30 WIB. Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin dijadwalkan juga akan ikut menonton.

"Mari beri dukungan kepada Timnas U-23. Kami akan nobar di Lapangan Saparua Kota Bandung, silahkan bergabung," ucap Bey dalam keterangan resminya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Jabar, Ika Mardiah mengatakan, pihaknya menyiapkan dua layar lebar di area indoor dan outdoor Lapangan Sarua Bandung.

"Tentunya ini untuk mengantisipasi minat yang besar dari warga dan juga bisa bebas memilih bisa di dalam atau luar," ucap Ika saat ditemui di Gor Saparua Bandung.

Ika pun mengajak kepada masyarakat untuk memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia U-23 yang akan bertandingan pada nanti malam.

"Kami menunggu kehadiran warga untuk nonton bersama," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/337/3033980/jelang-final-euro-2024-saleh-husin-jagokan-spanyol-2nqsjO3y0d.jpg
Jelang Final Euro 2024, Saleh Husin Jagokan Spanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/337/3005743/effendi-syahputra-bilang-pertandingan-tertutup-lawan-guinea-untungkan-timnas-indonesia-u-23-PBitP15KjP.jpg
Effendi Syahputra Bilang Pertandingan Tertutup Lawan Guinea Untungkan Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/338/3003613/pengelola-monas-targetkan-20-ribu-hadiri-nobar-timnas-indonesia-u-23-malam-ini-3JGuDOZ8rP.jpg
Pengelola Monas Targetkan 20 Ribu Hadiri Nobar Timnas Indonesia U-23 Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/337/3002411/mahfud-soroti-kepemimpinan-wasit-shen-yinhao-S4sqvHMJaq.jpg
Mahfud Soroti Kepemimpinan Wasit Shen Yinhao
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/338/3002299/angela-tanoesoedibjo-heru-budi-dan-ribuan-warga-nobar-indonesia-vs-uzbekistan-di-lapangan-banteng-0dkNoHKb5u.jpg
Angela Tanoesoedibjo, Heru Budi dan Ribuan Warga Nobar Indonesia Vs Uzbekistan di Lapangan Banteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/338/3002291/nobar-timnas-indonesia-u-23-vs-uzbekistan-di-lippo-mall-kemang-penonton-nyanyikan-indonesia-raya-c2bzjn1I3k.jpg
Nobar Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan di Lippo Mall Kemang, Penonton Nyanyikan Indonesia Raya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement