INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Nobar Timnas U-23, Warga Tumplak ke Alun-Alun Cimahi

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |22:15 WIB
Nobar Timnas U-23, Warga Tumplak ke Alun-Alun Cimahi
Warga Cimahi gelar nobar Timnas di Alun-Alun
A
A
A

 

CIMAHI - Warga Kota Cimahi tumplak ke Alun-Alun Kota Cimahi, Jawa Barat pada Senin (29/4/2024) malam, untuk menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Timnas Uzbekistan pada babak semifinal Piala Asia U-23 di Qatar.

Berdasarkan pantauan di lokasi, masyarakat mulai memenuhi kawasan Alun-alun Cimahi sejak pukul 19.30 WIB. Hadir dalam nonton bareng itu Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono, Dandim 0609/Cimahi Letkol Arm Boby, Sekretaris Daerah Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan dan unsur Forkopimda lainnya.

"Prediksi saya menang, 2-0 untuk Indonesia," kata Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan.

Dia mengatakan, nobar semifinal Piala Asia U-23 di Alun-alun Cimahi terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Dikdik mengatakan pihaknya sudah meminta izin kepada pihak MNC selaku pemegang hak siar Piala Asia 2024.

"Saya dengar sudah mendapatkan restu dari MNC. Ini gratis, enggak harus bayar," ucap Dikdik.

Untuk itu, Dikdik mengimbau masyarakat Kota Cimahi untuk sama-sama menyaksikan laga Timnas Indonesia itu di Alun-alun Cimahi. Dia juga meminta penonton yang hadir nanti untuk tertib. "Dengan harapan masyarakat bisa mengikuti nobar di Alun-alun Cimahi dan tentunya semua harus tertib. Nanti kita ada siapkan petugas dan mungkin juga ada razia," tandas Dikdik.

Halaman:
1 2
      
