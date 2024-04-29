Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Main HP di Depan Warung, Ibu Muda di Makassar Jadi Korban Penjambretan

Muhammad Nur Bone , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |02:08 WIB
Main HP di Depan Warung, Ibu Muda di Makassar Jadi Korban Penjambretan
Rekaman CCTV aksi jambret di Makassar. (Foto: Dok Ist)
MAKASSAR - Seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjambretan saat tengah asyik bermain handphone (HP) di depan sebuah warung. Aksi pelaku terekam CCTV dan aparat kepolisian yang mendapat informasi langsung mendatangi TKP.

Adapun lokasi penjambretan di jalan Pettarani 1, Kota Makassar, Sulsel, Sabtu 27 April 2024 malam. Dalam rekaman tersebut Nampak seorang wanita muda yang merupakan seorang ibu rumah tangga sedang asyik bermain HP di pinggir jalan usai berbelanja cemilan.

Korban yang saat itu tengah seorang diri tiba-tiba disambar oleh seorang pengendara motor matik. Pelaku merampas HP korban. Korban sempat teriak dan mengejar pelaku, namun usaha korban sia-sia lantaran pelaku tancap gas meninggalkan TKP

Aparat kepolisian dari Resmob Polsek Panakukkang yang mendapatkan informasi adanya seorang wanita menjadi korban penjambretan, langsung mendatangi TKP dan mengorek keterangan dari pemilik CCTV dan korban.

Halaman:
1 2
      
