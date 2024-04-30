Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kunjungi RS Kanker, Raja Charles Siap Emban Tugas Kerajaan Usai Divonis Kanker

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |09:25 WIB
Kunjungi RS Kanker, Raja Charles Siap Emban Tugas Kerajaan Usai Divonis Kanker
Raja Charles siap kembali ke tugas kerajaan usai divonis sakit kanker (Foto: PA Media)
A
A
A

LONDON - Raja Charles akan melakukan keterlibatan publik besar pertamanya sejak diagnosis kankernya.

Raja dan Ratu Camilla akan mengunjungi rumah sakit dan pusat spesialis kanker, untuk menunjukkan dukungan publik kepada staf, pasien, dan penelitian yang sedang berlangsung.

Selain menghadiri kebaktian Minggu Paskah, Raja juga menjauhi acara-acara publik dan keramaian.

Namun pekan lalu Istana Buckingham mengeluarkan pernyataan dengan pesan yang lebih positif mengenai kesehatan raja.

Dikutip BBC, para dokter Raja dikatakan sangat terdorong oleh kemajuan yang dicapai sejauh ini dalam pengobatannya terhadap suatu bentuk kanker yang tidak dijelaskan secara spesifik.

Ini berarti dia dapat mulai kembali terlibat secara bertahap di depan publik, dimulai dengan perjalanan simbolis ke pusat kanker pada hari Selasa.

Pengalaman pribadi Raja yang mengidap penyakit kanker baru-baru ini, yang didiagnosis pada bulan Februari, akan membawa makna tambahan pada kunjungannya ke rumah sakit, di mana ia akan memberikan penghormatan atas upaya staf atas nama pasien, keluarga, dan perawat.

Halaman:
1 2
      
