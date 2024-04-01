Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tampil Pertama Kali di Acara Kerajaan Sejak Didiagnosis Kanker, Raja Charles Sapa Pendukung Usai Kebaktian Paskah

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |12:01 WIB
Tampil Pertama Kali di Acara Kerajaan Sejak Didiagnosis Kanker, Raja Charles Sapa Pendukung Usai Kebaktian Paskah
Rja Charles III sapa para pendukung usai misa Paskah di gereja (Foto: Reuters)
A
A
A

WINDSOR - Raja Charles dari Inggris menyapa para simpatisan dalam sebuah jalan-jalan dadakan setelah kebaktian gereja Paskah di Windsor pada Minggu (31/3/2024). Ini menjadi penampilan pertamanya di acara publik kerajaan sejak diagnosis kankernya diumumkan pada Februari lalu.

Charles, 75 tahun yang tersenyum, ditemani Ratu Camilla, berjabat tangan dengan puluhan orang yang berkumpul di luar Kapel St George, tempat peristirahatan mendiang ibunya, Ratu Elizabeth.

Charles telah menunda semua pertemuan publik sebelumnya sejak Istana Buckingham mengumumkan bahwa dia akan menjalani perawatan untuk penyakit kanker yang tidak dijelaskan secara spesifik. Penyakit ini ditemukan dalam tes setelah dia menjalani prosedur perbaikan untuk pembesaran prostat pada Januari lalu.

Saat raja menghadiri gereja pada Minggu (31/3/2024), putranya Pangeran William dan keluarganya tidak terlihat. Istri William, Kate, mengatakan awal bulan ini dia menjalani kemoterapi pencegahan setelah kanker ditemukan setelah operasi perut pada bulan Januari.

Raja, mengenakan mantel gelap, dan ratu melambai kepada para simpatisan ketika mereka tiba di kapel dengan mobil dari kediaman mereka di Kastil Windsor.

Ratu mengenakan gaun mantel hijau dan bros zamrud dan berlian milik mendiang Ratu Elizabeth.

Beberapa pendukung mendoakan kesehatan Charles, sementara yang lain mengucapkan "Selamat Paskah".

"Kamu sangat berani berdiri di sini dalam cuaca dingin,” terang Raja kepada salah satu pengunjung.

Halaman:
1 2
      
