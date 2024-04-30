Apa Isi Ramalan Sabda Palon Tentang Nagih Janji 2024?

JAKARTA - Apa isi ramalan Sabda Palon tentang Nagih Janji 2024? Apalagi Sabdo Palon bukanlah nama asli, tetapi gelar yang diberikan sesuai dengan karakter tugas yang diemban.

BACA JUGA: Mengulik Ramalan Sabdopalon Tentang Pageblug di Pulau Jawa dan Pagi Sakit Sore Mati

Adapun, Sabdopalon adalah abdi dalem yang sakti mandraguna. Mas Syarif Hidayat melanjutkan, Sabdopalon akan pergi selama 500 tahun, dan berjanji akan datang kembali di bumi Tanah Jawa (tataran nusantara) dibarengi dengan sejumlah tanda.

Lantas apa isi ramalan Sabda Palon tentang Nagih Janji 2024? Dalam ramalannya ini yakni banyak orang akan meninggalkan tanah Jawa. Lantaran hilangnya pusat kekuatan spiritual dan kebudayaan. Serta berkurangnya kekayaan alam yang melimpah sehingga tidak lagi mata pencaharian di sana.

Selain itu, beberapa nilai spiritual serta pikir manusia di Indonesia akan berubah. Salah satunya hilangnya kepercayaan dalam agama. Dikarenakan banyak mengejar materi kehidupan dibandingkan spiritual.

Dalam ramalannya bahwa Presiden yang terpilih akan berasal keturunan raja. Serta memiliki darah biru dan garis keturunan yang jelas.Lalu, Indonesia diprediksi akan banyak mengalami bencana alam. Salah satunya banjir bandang yang akan banyak memusnahkan pemukiman warga. Serta banyaknya gunung meletus yang menyebabkan kematian lebih tinggi.