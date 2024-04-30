Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Alasan Raja Mataram Doyan Koleksi Banyak Selir Cantik dari Jawa Timur

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |08:14 WIB
KERAJAAN Mataram salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yang berpusat di Jawa. Pemimpin kerajaan atau Raja Mataram punya hobi unik yakni mengoleksi selir cantik. Menurut cerita banyak wanita cantik dari Jawa Timur yang dijadikan selir Raja Mataram.

Jawa Timur sejak dulu dikenal sebagai salah satu daerah gudangnya perempuan cantik. Untuk itulah Raja Mataram suka menjadikan wanita-wanita asal timur Jawa sebagai selir dan permaisurinya.

Masa Kerajaan Mataram, raja punya banyak selir dan permaisuri sudah jadi tradisi, bahkan dianggap sebagai strategi politik untuk memperkuat kekuasaan.

Raja menikahi wanita suatu daerah tentu saja daerah itu bisa menjadi basis kekuasaannya. Ini dinamakan juga sebagai perkawinan politik.

Raja Mataram cenderung memilih perempuan dari Jawa Timur sebagai selir karena dipercaya bahwa daerah tersebut melahirkan banyak perempuan cantik yang menjadi pusat perhatian di istana. Selain cantik, mereka juga dianggap memiliki sifat yang cocok dengan standar keanggunan dan kelembutan yang diinginkan oleh Raja Mataram.

Namun, di balik pemilihan selir-selir ini, ada pertimbangan politik yang serius. Banyak dari selir-selir ini berasal dari keluarga bangsawan, yang dipilih sebagai simbol persatuan dan loyalitas antar kerajaan.

Namun, tidak jarang juga ada selir yang berasal dari latar belakang biasa, yang sering kali menyebabkan persaingan di antara mereka untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi di istana.

