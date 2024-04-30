Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dahsyatnya Letusan Gunung Ruang Sebabkan Manado Gelap Gulita dan Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Subhan Sabu , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |07:49 WIB
Dahsyatnya Letusan Gunung Ruang Sebabkan Manado Gelap Gulita dan Bandara Sam Ratulangi Ditutup
Gunung Ruang Kembali Meletus
MANADO- Langit di Kota Manado pagi ini terlihat gelap gulita seakan mendung karena disebabkan letusan Gunung Ruang di Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Selasa (30/4/2024).

Akibat dampak erupsi, operasional bandara internasional Sam Ratulangi Manado ditutup sementara sampai dengan pukul 12.00 Wita.

"Mendasari hasil pengamatan aktivitas abu vulkanik gunung ruang dan Notam : A1144/24 NOTAMN, demi menjaga aspek keselamatan dan keamanan penerbangan, operasional bandara Internasional Sam Ratulangi Manado ditutup sementara sampai dengan Selasa 30 April 2024 pukul 12.00 Wita," ujar Humas Bandara Sam Ratulangi Manado, Yanti Pramono.

Diketahui, Gunung Ruang pertama kali erupsi pada Selasa (16/4) malam. Sekira seminggu terhenti, Gunungapi stratovolcano Tipe-A dengan ketinggian 725 meter di atas pemukaan laut ini kembali erupsi pada Selasa (30/4).

Saat ini, Gunung Ruang berada pada Status Level IV (Awas), masyarakat di sekitar Gunung ruang dan pengunjung atau wisatawan agar tetap waspada dan tidak memasuki wilayah radius 6 km dari pusat kawah aktif Gunung Ruang.

