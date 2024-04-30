Bocah 8 Tahun Ditemukan Kelaparan dan Penuh Luka, Disiksa dan Ditinggal Orangtuanya ke Hotel

SAMARINDA - Bocah berusia 8 tahun berinisial BA di Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) diduga menjadi korban penyiksaan orangtuanya.

Korban pertama kali ditemukan oleh tetangganya dalam keaadan kelaparan dan penuh luka.

Terduga pelaku lantas diamankan di Mapolresta Samarinda, masing-masing adalah AK (23) yang merupakan ibu kandung korban dan JB (39) adalah ayah tirinya.

Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Ary Fadli mengatakan saat ditemukan korban dalam keadaan terkunci di dalam rumah. Menurut saksi mata, kedua orangtuanya Tengah menginap di hotel dan meninggalkan anaknya setelah terjadi penyiksaan.

“Saksi mata adalah F, tetangga korban. Dia melihat korban terkuncu sendirian di dalam rumah, saat mau berangkat kerja. Dia lantas bertanya melalui trails besi. Korban menceritakan kisahnya dan mengaku sangat lapar,” paparnya.

Tidak hanya kelaparan, seluruh tubuh korban juga ditemukan luka memar. Bagian mulutnya terlihat melepuh dan kakinya pincang. F lantas memanggil warga sekitar serta Babinsa setempat. Warga kemudian mendobrak rumah korban dan mengeluarkannya. Tak sedikit warga yang mengabadikan kisah tersebut dalam bentuk video dan iunggah ke sosial media.

“Kondisi korban sangat memprihatinkan, bagian mulutnya melepuh karena dipaksa minum air panas oleh ayah tirinya. Kakinya juga patah karena diinjak pelaku, sedangkan ibunya kerap memukul dan mencubit paha dan wajahnya,” jelasnya.