Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

3 Fakta Tembok Gereja di NTT Roboh Gegara Dihantam Angin Kencang

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |04:17 WIB
3 Fakta Tembok Gereja di NTT Roboh Gegara Dihantam Angin Kencang
Tembok gereja di NTT roboh (foto: dok ist)
A
A
A

TEMBOK Gereja Santo Yohanes Paulus Dua di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) roboh usai dihantam angin kencang, pada Selasa 30 April 2024.

Dalam kejadian ini, terdapat seorang terluka. Berikut sejumlah faktanya:

1. Penjaga Gereja Tertimpa

 

Camat Alok Timur, Nikolaus Emanuel mengatakan, seorang penjaga gereja tertimpa reruntuhan hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Tembok bangunan gereja yang roboh setinggi 15 meter roboh.

Reruntuhan tembok ini juga menghantam salah satu bagian bangunan gereja hingga rusak.

2. Warga Bersihkan Puing Gereja

 

Saat kejadian, salah seorang penjaga gereja tengah berada di dalam ruangan itu dan tertimpa reruntuhan tembok. Akibatnya, si penjaga gereja menderita luka serius di bagian kepala. Warga sekitar pun langsung membawa penjaga gereja ke rumah sakit guna mendapat perawatan.

"Saat ini, para warga masih membersihkan puing-puing tembok bangunan," kata Camat Alok Timur, Nikolaus Emanuel.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180860//viral-Jlch_large.jpg
Angin Kencang Terjang Yogyakarta hingga Magelang, Ratusan Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179110//viral-pyS0_large.jpg
Hujan dan Angin Kencang Landa Kabupaten Bogor, Puluhan Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177277//viral-LVFx_large.jpg
Cuaca Ekstrem Angin Kencang dan Hujan Deras di Jateng, Bangunan Roboh Hingga Pohon Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/18/3173873//perancah_gereja_runtuh-bdTK_large.jpg
Breaking News! Perancah Gereja di Ethiopia Runtuh, 36 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171367//cuaca-XNPB_large.jpg
Waspada Cuaca Ekstrem: Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang Ancam Sejumlah Wilayah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/338/3168792//pohon_tumbang_di_jakarta-J2Gn_large.jpg
Hujan Deras Disertai Angin Kencang, Sejumlah Pohon Tumbang di Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement