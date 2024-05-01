3 Fakta Tembok Gereja di NTT Roboh Gegara Dihantam Angin Kencang

TEMBOK Gereja Santo Yohanes Paulus Dua di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) roboh usai dihantam angin kencang, pada Selasa 30 April 2024.

Dalam kejadian ini, terdapat seorang terluka. Berikut sejumlah faktanya:

1. Penjaga Gereja Tertimpa

Camat Alok Timur, Nikolaus Emanuel mengatakan, seorang penjaga gereja tertimpa reruntuhan hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Tembok bangunan gereja yang roboh setinggi 15 meter roboh.

Reruntuhan tembok ini juga menghantam salah satu bagian bangunan gereja hingga rusak.

2. Warga Bersihkan Puing Gereja

Saat kejadian, salah seorang penjaga gereja tengah berada di dalam ruangan itu dan tertimpa reruntuhan tembok. Akibatnya, si penjaga gereja menderita luka serius di bagian kepala. Warga sekitar pun langsung membawa penjaga gereja ke rumah sakit guna mendapat perawatan.

"Saat ini, para warga masih membersihkan puing-puing tembok bangunan," kata Camat Alok Timur, Nikolaus Emanuel.