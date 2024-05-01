Waspada! Gas SO2 Ancam Warga Sulut Pasca Erupsi Gunung Ruang

MANADO - Warga Sulawesi Utara (Sulut) terancam terpapar gas Sulfur Dioksida (SO2) yang dilepaskan Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).

Sebaran gas SO2 sendiri sudah terjadi sejak dua pekan lalu pasca erupsi gunung api stratovolcano Tipe-A dengan ketinggian 725 meter di atas pemukaan laut itu.

Erupsi gunung ruang yang pertama terjadi di tanggal 16 April 2024 dan letusan kedua pada 17 April 2024, kemudian 30 April 2024 merupakan letusan yang ketiga kalinya.

Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sulut, Muhammad Candra Buana mengatakan, dari letusan pertama sampai saat ini sebaran SO2 masih ada hanya kondisinya cenderung berkurang dan meningkat kembali saat erupsi pada 30 April kemarin.

"Tanggal 30 selain abu vulkanik ada gas SO2 yang dimuntahkan gunung api ruang. berdasarkan informasi yang dikeluarkan BMKG pusat sebaran SO2 bergerak ke arah barat dengan total sebaran berkisar antara 400 - 1000 molekul/cm2," kata Candra kepada MNC Portal, Rabu (1/5/2024).