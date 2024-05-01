Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Waspada! Gas SO2 Ancam Warga Sulut Pasca Erupsi Gunung Ruang

Subhan Sabu , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |09:49 WIB
Waspada! Gas SO2 Ancam Warga Sulut Pasca Erupsi Gunung Ruang
Sebaran Gas SO2 pasca erupsi Gunung Ruang (Foto: BMKG)
A
A
A

 

MANADO - Warga Sulawesi Utara (Sulut) terancam terpapar gas Sulfur Dioksida (SO2) yang dilepaskan Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).

Sebaran gas SO2 sendiri sudah terjadi sejak dua pekan lalu pasca erupsi gunung api stratovolcano Tipe-A dengan ketinggian 725 meter di atas pemukaan laut itu.

Erupsi gunung ruang yang pertama terjadi di tanggal 16 April 2024 dan letusan kedua pada 17 April 2024, kemudian 30 April 2024 merupakan letusan yang ketiga kalinya.

Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sulut, Muhammad Candra Buana mengatakan, dari letusan pertama sampai saat ini sebaran SO2 masih ada hanya kondisinya cenderung berkurang dan meningkat kembali saat erupsi pada 30 April kemarin.

"Tanggal 30 selain abu vulkanik ada gas SO2 yang dimuntahkan gunung api ruang. berdasarkan informasi yang dikeluarkan BMKG pusat sebaran SO2 bergerak ke arah barat dengan total sebaran berkisar antara 400 - 1000 molekul/cm2," kata Candra kepada MNC Portal, Rabu (1/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/340/3008091/relokasi-warga-sekitar-gunung-ruang-pemerintah-siapkan-rumah-dan-sawah-xqCTfEJxC5.jpg
Relokasi Warga Sekitar Gunung Ruang, Pemerintah Siapkan Rumah dan Sawah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/337/3007971/status-gunung-ruang-turun-dari-awas-jadi-siaga-lkl1YqlBWh.jpg
Status Gunung Ruang Turun dari Awas Jadi Siaga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/340/3005451/gunung-ruang-alami-7-kali-gempa-tektonik-jauh-selasa-pagi-TM8DdFOX4h.jpg
Gunung Ruang Alami 7 Kali Gempa Tektonik Jauh Selasa Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/340/3004979/badan-geologi-turunkan-jarak-rekomendasi-awas-aktivitas-gunung-ruang-jadi-5-km-okUcxEC69j.jpg
Badan Geologi Turunkan Jarak Rekomendasi Awas Aktivitas Gunung Ruang Jadi 5 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/340/3004568/ahy-tinjau-lahan-relokasi-korban-erupsi-gunung-ruang-sertifikat-tanah-segera-dikeluarkan-vSajjIPr3x.jpg
AHY Tinjau Lahan Relokasi Korban Erupsi Gunung Ruang, Sertifikat Tanah Segera Dikeluarkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/340/3004538/tempuh-perjalanan-darat-4-jam-ahy-terjun-langsung-ke-gunung-ruang-vUDlEOCmGC.jpg
Tempuh Perjalanan Darat 4 Jam, AHY Terjun Langsung ke Gunung Ruang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement