HOME NEWS NUSANTARA

KKB Intan Jaya Serang Polsek Homeyo, 1 Warga Sipil Tewas

Fredy Nuboba , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |10:04 WIB
KKB Intan Jaya Serang Polsek Homeyo, 1 Warga Sipil Tewas
Aparat siaga pasca KKB serang Polsek Homeyo (Foto: Fredy Nuboba)
A
A
A

JAYAPURA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Intan Jaya melakukan penyerangan terhadap Polsek Homeyo di Kampung Pogapa Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya pada Selasa 30 April 2024 sekitar pukul 07.40 WIT.

Dalam aksi penyerangan KKB itu mengakibatkan 1 warga sipil suku Toraja atas nama Alexsander Parapak (20) meninggal dunia akibat terkena tembakan dari KKB pada bagian dada kiri tembus punggung belakang dan di bagian bawah ketiak sebelah kiri.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2024 AKBP Bayu Suseno membenarkan terjadi penyerangan dari KKB wilayah Distrik Homeyo Intan Jaya yang diduga dilakukan kelompok Keni Tipagau dari Kodap VIII Kemabu.

Lanjut Kasatgas Humas, peristiwa tersebut bermula terjadi sekira pukul 07.40 WIT terdengar bunyi tembakan rentetan yang mengarah ke rumah Aipda Tri Setyo dan rumah Aipda Bartholomeus di Polsek Homeyo. Sehingga anggota Polsek melakukan tembakan menuju ke arah tembakan tersebut dan terlihat ada sekitar 6 orang KKB yang berlari ke arah bangunan SD Inpres Pogapa.

Ditambahkannya, untuk situasi di Intan Jaya saat ini Ops Damai Cartenz masih melalukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap KKB tersebut dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat di Kabupaten Intan.

Bayu sangat mengharapkan adanya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan di Kabupaten Intan Jaya.

(Arief Setyadi )

      
