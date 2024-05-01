Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ribuan Buruh Konvoi Blokade Jalan Ahmad Yani Surabaya, Lalin Macet

Rahmat Ilyasan , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |14:15 WIB
Ribuan Buruh Konvoi Blokade Jalan Ahmad Yani Surabaya, Lalin Macet
Ribuan buruh blokade Jalan Ahmad Yani Surabaya (Foto: Rahmat Ilyasan)
SURABAYA - Peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2024 dirayakan dengan aksi demo puluhan ribu buruh dari berbagai daerah yang ada di Jawa Timur.

Mereka melakukan konvoi di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Akibatnya, jalan raya di Surabaya mengalami kemacetan.

Para buruh memblokade Jalan Raya Ahmad Yani, Surabaya. Sehingga para pengendara lain dialihkan ke jalur cepat.

Dalam aksi May Day kali ini, para buruh menuntut pemerintah pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan menolak upah murah serta out sourching. Sebab, upah murah dinilai merugikan buruh di tengah mahalnya kebutuhan pokok yang semakin hari semakin mahal.

Korlap Aksi Imam Harianto mengatakan, para buruh datang dari berbagai daerah di Jawa Timur di antaranya Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Gresik dan beberapa kota di Jawa Timur. Mereka konvoi menuju kantor gubenur di kawasan Jalan Pahlawan Surabaya.

(Arief Setyadi )

      
