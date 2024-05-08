Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Teroris OPM Semakin Brutal, Ratusan Pasukan Elite Baret Jingga Diterjunkan ke Papua

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 08 Mei 2024 |11:57 WIB
Teroris OPM Semakin Brutal, Ratusan Pasukan Elite Baret Jingga Diterjunkan ke Papua
Pasukan Kopasgat TNI AU/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU mengirimkan pasukan pengganti untuk bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua.

“Untuk satgas pengamanan perbatasan (Pamtas), memang baru dirolling, setahun dua bulan, ini juga dari jajaran Wing 1, dari batalyon 467, 461, Denmatra 1 maupun Denhanud," ujar Komandan Wing Komando I, Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange, dikutip, Rabu (8/5/2024).

Dikatakannya, pasukan elite Baret Jingga ini akan memperkuat pertahanan perbatasan di Papua sekaligus mengantisipasi serangan dari Kelompok Kriminal (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Helmi melanjutkan, pihaknya sudah mengirim 400 pasukan untuk bertugas di sana. Namun sebelum bertugas di Papua, ke-400 personelnya itu terlebih dahulu menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus, Batujajar, Bandung.

Masih kata Helmi, 400 personel Kopasgat, akan ditugaskan di 13 sampai 15 pos yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, personelnya juga akan menjaga seluruh bandara yang ada di kawasan rawan serangan teroris OPM.

Halaman:
1 2
      
