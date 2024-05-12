Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur : Puasa Setahun Jadi Setengah Hari

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 12 Mei 2024 |05:05 WIB
Humor Gus Dur : Puasa Setahun Jadi Setengah Hari
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
A
A
A

PRESIDEN keempat Indonesia KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sosok jenaka. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) satu ini sering melemparkan guyonan yang mengundang tawa siapa pun yang mendengarnya. Menariknya humor-humor Gus Dur penuh makna.

Cerita menarik bahkan humor Gus Dur banyak dinukilkan dalam buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang tertarik dengan sosok sang kiai.

Seperti buku “Gus Durku, Gus Dur Anda, Gus Dur Kita” (2013) karya Muhammad AS Hikam yang punya kedekatan khusus dengan Gus Dur dan pernah jadi Menristik di pemerintahan Gus Dur.

Dalam kisah unik yang dialaminya sendiri dan ditulis dalam buku, AS Hikam menceritakan saat itu dirinya yang masih menjabat Menristek menemani Gus Dur menghadiri acara memperingati bulan Rajab di salah satu tempat di daerah Jawa Barat.

Di lokasi ada seorang kiai berceramah. Gus Dur dan AS Hikam pun turut menyimak pesan yang disampaikan pendakwah tersebut.

Salah satu substansi ceramah sang kiai ialah bahwa faedah puasa 1 hari di bulan Rajab sama dengan puasa setahun.

Lalu sepulang dari acara tersebut, Gus Dur pun berkata pada AS Hikam “Kam, besok puasa Rajab loh, lumayan kan, kata kiai tadi, puasa sehari sama seperti puasa setahun,” ucapnya.

“Iya Gus,” jawab AS Hikam yang sebenarnya mengkhawatirkan kondisi Gus Dur ketika harus berpuasa.

Keesokan harinya, Gus Dur dan AS Hikam bersama-sama lagi. Mereka pergi ke Tuban, Jawa Timur untuk menghadiri acara haul.

Halaman:
1 2
      
