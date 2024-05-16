Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perayaan 75 Tahun Hubungan Diplomatik Australia-RI, Dubes Penny: Alumni Berperan Besar Membina Hubungan Langgeng

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |08:30 WIB
Perayaan 75 Tahun Hubungan Diplomatik Australia-RI, Dubes Penny: Alumni Berperan Besar Membina Hubungan Langgeng
Perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Australia-RI dan Penghargaan Australian Alumni Awards 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Para alumni dinilai memiliki peran yang besar dalam hubungan diplomatik antara Australia dan Indonesia.

Hal ini diungkapkan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams saat merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Australia-Indonesia dan Penghargaan Australian Alumni Awards 2024 di Jakarta, Rabu (16/5/2024) malam.

"Tahun ini kita merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Australia-Indonesia dan sejarah persahabatan yang dimiliki kedua negara. Hubungan pribadi antarwarga merupakan inti dari persahabatan keduanya dan komunitas alumni kami berperan besar dalam membina hubungan yang langgeng ini," terangnya saat Gala Dinner.

Lebih dari 200 undangan hadir dalam acara tersebut termasuk Gubernur-Jenderal Autralia, Jenderal David Hurley AC DSC (purnawirawan).

Sejumlah alumni Australia juga hadir yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Meutya Hafid, musisi Indra Lesmana, dan lainnya. Beberapa tokoh juga terlihat seperti Yenny Wahid, Chairul Tanjung, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, dan Duta Besar Indonesia untuk Australia Siswo Pramono.

Gubernur Jenderal Australia David Hurley mengatakan hubungan antara Australia dan Indonesia didasari oleh rasa saling menghormati dan hubungan yang telah terjalin sejak lama.

“Indonesia akan selalu menjadi mitra penting dan strategis untuk Australia. Kita ada untuk satu sama lain pada saat dibutuhkan dan berupaya menciptakan peluang baru. Itu adalah hubungan antar manusia,” terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/18/3184960/drone-6EeM_large.jpg
Drone Ghost Bat Australia Siap Uji Coba Rudal Bersejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169623/demonstrasi-crXN_large.jpg
Besok Ada Demo Besar di 12 Kota Australia, KBRI Canberra Imbau WNI Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/18/3159307/roket-d5op_large.jpg
Roket Orbital Pertama Australia Jatuh Setelah 14 Detik Diluncurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/18/3141290/banjir_bandang_di_australia-kXdb_large.jpg
4 Orang Tewas Akibat Banjir Bandang di Australia, 50 Ribu Warga Terisolasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/18/3140867/banjir_bandang_di_australia-g8Wd_large.jpg
Banjir Bandang Terjang Pedalaman Australia, Penduduk Terjebak di Atap Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/18/3140400/siswa_sd-M30J_large.jpg
Penelitian Ungkap Siswa SD Terpapar Pornografi Lewat Iklan dan Web Permainan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement