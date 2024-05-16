Perayaan 75 Tahun Hubungan Diplomatik Australia-RI, Dubes Penny: Alumni Berperan Besar Membina Hubungan Langgeng

JAKARTA - Para alumni dinilai memiliki peran yang besar dalam hubungan diplomatik antara Australia dan Indonesia.

Hal ini diungkapkan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams saat merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Australia-Indonesia dan Penghargaan Australian Alumni Awards 2024 di Jakarta, Rabu (16/5/2024) malam.

"Tahun ini kita merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Australia-Indonesia dan sejarah persahabatan yang dimiliki kedua negara. Hubungan pribadi antarwarga merupakan inti dari persahabatan keduanya dan komunitas alumni kami berperan besar dalam membina hubungan yang langgeng ini," terangnya saat Gala Dinner.

Lebih dari 200 undangan hadir dalam acara tersebut termasuk Gubernur-Jenderal Autralia, Jenderal David Hurley AC DSC (purnawirawan).

Sejumlah alumni Australia juga hadir yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Meutya Hafid, musisi Indra Lesmana, dan lainnya. Beberapa tokoh juga terlihat seperti Yenny Wahid, Chairul Tanjung, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, dan Duta Besar Indonesia untuk Australia Siswo Pramono.

Gubernur Jenderal Australia David Hurley mengatakan hubungan antara Australia dan Indonesia didasari oleh rasa saling menghormati dan hubungan yang telah terjalin sejak lama.

“Indonesia akan selalu menjadi mitra penting dan strategis untuk Australia. Kita ada untuk satu sama lain pada saat dibutuhkan dan berupaya menciptakan peluang baru. Itu adalah hubungan antar manusia,” terangnya.