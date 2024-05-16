Humor Gus Dur: Tuhan Dipanggil Ente

JAKARTA - Suasana pertemuan antara Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Kiai Hasyim Muzadi terasa kaku dan berbeda dari biasanya.

Menukil dari NU Online, Syairozi, yang saat itu menjabat sebagai Ketua PW LP Maarif NU Jatim, berusaha mencairkan suasana dengan menceritakan sebuah kisah lucu. Ia bercerita tentang "pujian" sebelum Sholat Subuh di langgar milik KH. Imron Hamzah (Rais Syuriah PWNU Jatim era 1990-an), yang sangat khas dan unik.

Biasanya, di langgar atau masjid NU, pujian sebelum subuh berbunyi "La Ilaha Illa Anta, Ya Hayyu Ya Qoyyum". Namun, di langgar Kiai Imron Hamzah, pujiannya berbunyi, "La Ilaha Illa Ente, Ya Hayyu Ya Qoyyum".

Mendengar kisah dari Syairozi, kedua tokoh NU itu langsung tertawa terbahak-bahak. "Wah, warga NU di sana tampaknya sangat akrab dengan Tuhan. Buktinya, Tuhan saja dipanggil Ente!" celetuk Gus Dur.

Kisah lucu itu berhasil mencairkan suasana, membuat pertemuan kembali hangat dan penuh canda.

(Arief Setyadi )