Tawarkan Jasa Kebersihan, Cleaning Service Ini Malah Curi Emas 100 Gram di Rumah Pelanggannya

KULONPROGO - Hati-hati menggunakan jasa kebersihan (Cleaning service) yang ditawarkan secara online. Di Kabupaten Kulonprogo, seorang warga kehilangan emas dan perhiasan seberat 100 gram yang dibawa kabur pencuri yang menyamar jadi petugas kebersihan.

Kejadian ini dialami oleh FL (39) warga Galur Kulonprogo, pada 7 April lalu. Saat itu korban memesan jasa cleaning service secara online untuk membersihkan rumahnya karena akan merayakan Hari Raya Idul Fitri.

Dari order melalui media sosial ini, korban akhirnya menemukan MH (36) warga Pajangan, Bantul. Pelaku selama dua hari diminta membersihkan seluruh ruangan di rumahnya. Saat itulah pelaku menemukan perhiasan emas seberat 100 gram atau setara dengan Rp100 juta.

“Jadi pelaku ini mencuri emas yang disimpan di kolong tempat tidur korban saat diminta membersihkan rumah,” kata Kapolsek Lendah, AKP Nunung Tuhono, Rabu (15/5/2024).

Korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Lendah. Berbekal laporan korban, polisi melakukan serangkaian penyelidikan. Hingga akhirnya mengarah kepada pelaku dan dilakukan penangkapan pada 26 April lalu.

“Pelaku tergiur melihat perhiasan emas milik korban sehingga timbul niat mencuri,” katanya.