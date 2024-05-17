Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kehebohan Pesta Prom Night SMA Elite, Siswa Diantar Helikopter hingga Jejeran Mobil Mewah Terparkir

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |16:03 WIB
Kehebohan Pesta <i>Prom Night</i> SMA Elite, Siswa Diantar Helikopter hingga Jejeran Mobil Mewah Terparkir
Kehebohan pesta {prom night} SMA Elite, siswa diantar helikopter hingga jejeran mobil mewah terparkir (Foto: X)
A
A
A

UGANDA - Media sosial dihebohkan dengan kemunculan para siswa sekolah menengah atas (SMA) Elite di Entebbe, Uganda, dari dalam helikopter saat pesta prom atau pesta dansa perpisahan yang digelar pada Sabtu (4/5/2024).

Selama akhir pekan, SMA Elite disibukkan dengan kemeriahan saat para siswanya menuju ke pesta prom. Armada mobil yang sangat mahal terlihat berjejer di luar gerbang sekolah, mengantarkan para remaja berpakaian penuh gaya siap untuk malam yang penuh kegembiraan dan perayaan.

Sebuah helikopter juga terlihat turun menuju lokasi, pemandangan yang membuat penonton terkesima saat mendarat di halaman sekolah. Keluar dari pesawat mewah itu tidak lain adalah dua siswa SMA Elite, yang berpakaian bagus untuk acara tersebut.

Pemandangan seorang pelajar yang tiba dengan helikopter mewah dan mahal tersebut meninggalkan reaksi beragam di kalangan masyarakat, yang menggunakan platform media sosial terutama X.

KISFRA, manajer digital di Abeeka Band, menyatakan kemewahan itu tidak relevan dengan pesta prom yang dihelat, mengingat bagaimana pesta prom dihadiri selama masa sekolah menengahnya.

“Aku tidak tertarik menghadiri pesta dansa di SMA Elite. Selama hari-hari kami, kami pergi ke gereja terdekat untuk berdoa, lalu kembali ke sekolah untuk mengambil makanan yang telah disiapkan oleh juru masak sekolah. Minggu berikutnya kami duduk di UNEB atau Dewan Ujian Nasional Uganda,” cuitnya di X.

Halaman:
1 2
      
