Ancam Tembak Pemilik Warung, Preman Kampung Ini Tak Berkutik saat Diperiksa

LAMPUNG TENGAH - Abang jago yang mengancam pemilik warung di Lampung Tengah akhirnya diamankan polisi. Pria tersebut diketahui bernama Angga Saputra.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik menyebutkan, pelaku diserahkan oleh pihak keluarga setelah sebelumnya polisi melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut.

"Pelaku bernama Angga Saputra yang viral karena melakukan pengerusakan dan penganiayaan telah diamankan Polsek Terbanggi Besar kemarin," ujar Umi, Kamis (16/5/2024).

Umi mengatakan, pelaku diserahkan oleh pihak keluarga setelah sebelumnya tim dari Polsek Terbanggi Besar melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan.

Umi menuturkan, Angga Saputra saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Terbanggi Besar.

"Masih di sana (Polsek Terbanggi Besar), masih menjalani pemeriksaan terkait peristiwa tersebut," ucapnya.