Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hilang Kendali, Pengemudi Minibus di Lampung Tengah Tabrak Pelajar hingga Tewas

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |04:03 WIB
Hilang Kendali, Pengemudi Minibus di Lampung Tengah Tabrak Pelajar hingga Tewas
Ilustrasi
A
A
A

LAMPUNG - Seorang pelajar tewas ditabrak satu unit mobil Toyota Avanza. Korban tewas mengalami luka berat setelah tubuhnya terjepit mobil.

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Desa Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (11/4/2025) pukul 15.20 WIB.

Adapun korban berinisial AG (16) warga Desa Endang Rejo, Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah. Sementara pengemudi mobil berinisial RDA (20) warga Desa Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah.

Kasat Lantas Polres Lampung Tengah, Iptu Wahyu Dwi Kristanto mengatakan,  peristiwa tersebut terjadi lantaran kendaraan Toyota Avanza bernomor polisi BE-1505-ANC yang dikemudikan oleh RDA hilang kendali.

"Dari hasil olah TKP, mobil yang dikendarai oleh RDA ini hilang kendali kemudian menabrak bagian belakang motor korban dan kecelakaan tersebut tak bisa dihindari. Mobil ini hendak menuju Bandarlampung," ujarnya, Sabtu (12/4).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360//mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647//kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175448//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-1YuR_large.jpg
Turunkan Angka Kecelakaan, Kakorlantas Perkuat Digitalisasi Pelatihan Berkendara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3174982//jam_kerja_sopir_angkut_logistik-qnul_large.jpg
Kemnaker: Jam Kerja Sopir Angkutan Logistik Maksimum 8 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480//viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/338/3174348//kecelakaan-9tuS_large.jpg
Minibus Terbalik di Tol Dalam Kota Cawang Usai Tabrak Pembatas Jalan, Lalin Macet Parah!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement