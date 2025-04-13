Hilang Kendali, Pengemudi Minibus di Lampung Tengah Tabrak Pelajar hingga Tewas

LAMPUNG - Seorang pelajar tewas ditabrak satu unit mobil Toyota Avanza. Korban tewas mengalami luka berat setelah tubuhnya terjepit mobil.

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Desa Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (11/4/2025) pukul 15.20 WIB.

Adapun korban berinisial AG (16) warga Desa Endang Rejo, Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah. Sementara pengemudi mobil berinisial RDA (20) warga Desa Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah.

Kasat Lantas Polres Lampung Tengah, Iptu Wahyu Dwi Kristanto mengatakan, peristiwa tersebut terjadi lantaran kendaraan Toyota Avanza bernomor polisi BE-1505-ANC yang dikemudikan oleh RDA hilang kendali.

"Dari hasil olah TKP, mobil yang dikendarai oleh RDA ini hilang kendali kemudian menabrak bagian belakang motor korban dan kecelakaan tersebut tak bisa dihindari. Mobil ini hendak menuju Bandarlampung," ujarnya, Sabtu (12/4).