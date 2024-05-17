Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Material Erupsi Gunung Marapi Masih Banyak, Gubernur Sumbar Minta Warga Waspada

Rus Akbar , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |19:28 WIB
Material Erupsi Gunung Marapi Masih Banyak, Gubernur Sumbar Minta Warga Waspada
A
A
A

PADANG - Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah meminta warga di sekitar daerah aliran sungai yang berhulu dari Gunung Marapi untuk tetap waspada. Mengingat, saat ini intensitas hujan di Sumbar masih tinggi.

Berdasarkan pantauan drone Balai Wilayah Sungai Sumatera V, terdapat penumpukan material sisa erupsi dalam jumlah besar di lereng Gunung Marapi. Ketika intensitas hujan tinggi, material itu bisa turun seketika sehingga berpotensi menyebabkan banjir bandang susulan.

"Masyarakat kita minta tetap waspada sebab potensi bencana susulan itu masih ada," tegas Mahyeldi di Padang, Jumat (17/5/2024).

Mahyeldi mengaku, menyikapi hal tersebut pemerintah melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah berupaya untuk memitigasi potensi tersebut. Salah satunya dengan melakukan modifikasi cuaca.

Sementara Kepala UPTD PSDA Wilayah Utara Sumbar, Hendry Yuliandra menyebut hamparan material sisa erupsi tersebut berada sekitar 3 kilometer di atas pemukiman penduduk di Jorong Pagu-Pagu, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. "Pembersihan tidak bisa dilakukan karena alat berat kita tidak bisa naik, kecuramannya tajam," ungkap Hendry.

Halaman:
1 2
      
