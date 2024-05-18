Suami Terbakar Cemburu Temukan Chat Mesra Istri dengan Pria Lain, Berujung Penganiayaan

SLEMAN - Seorang pria asal Kabupaten Sleman melakukan penganiayaan (KDRT) terhadap istrinya sendiri. Bahkan istrinya harus pergi berlindung ke rumah Dukuh setempat. Penganiayaan dipicu temuan chat mesra istrinya dengan lelaki lain.

Kasi Humas Polesta Yogyakarta Iptu Lindawati Wulandari menuturkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, pukul 08.30 WIB.

Pelaku MTK warga Sembungan Kalurahan Wukirsari Kapanewon Cangkringan menganiaya istrinya berinisial DRW.

"Itu dipicu karena rasa cemburu," ujar dia, Sabtu (18/5/2024).

Peristiwa penganiayaan tersebut bermula ketika pelaku mengecek HP istrinya. DN kemudian menemukan chat dari YG, lelaki yang juga dikenalnya. Isi chattingan tersebut dianggap mengarah hubungan asmara.

Perselisihan berujung kekerasan kepada istrinya. Saat itu MTK mencekik dan memukul beberapa bagian tubuh istrinya hingga korban merasa trauma dan terluka.

“Korban dicekik lehernya dan dipukul beberapa kali di sejumlah tubuh korban," tambahnya.