Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Suami Terbakar Cemburu Temukan Chat Mesra Istri dengan Pria Lain, Berujung Penganiayaan

Erfan Erlin , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |11:27 WIB
Suami Terbakar Cemburu Temukan <i>Chat</i> Mesra Istri dengan Pria Lain, Berujung Penganiayaan
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

SLEMAN - Seorang pria asal Kabupaten Sleman melakukan penganiayaan (KDRT) terhadap istrinya sendiri. Bahkan istrinya harus pergi berlindung ke rumah Dukuh setempat. Penganiayaan dipicu temuan chat mesra istrinya dengan lelaki lain.

Kasi Humas Polesta Yogyakarta Iptu Lindawati Wulandari menuturkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, pukul 08.30 WIB. 

 BACA JUGA:

Pelaku MTK warga Sembungan Kalurahan Wukirsari Kapanewon Cangkringan menganiaya istrinya berinisial DRW. 

"Itu dipicu karena rasa cemburu," ujar dia, Sabtu (18/5/2024).

Peristiwa penganiayaan tersebut bermula ketika pelaku mengecek HP istrinya. DN kemudian menemukan chat dari YG, lelaki yang juga dikenalnya. Isi chattingan tersebut dianggap mengarah hubungan asmara. 

BACA JUGA:

Polisi: Pelaku Bully dan Penganiayaan Siswi SMP di Depok Sementara Ada 2 Orang 

Perselisihan berujung kekerasan kepada istrinya. Saat itu MTK mencekik dan memukul beberapa bagian tubuh istrinya hingga korban merasa trauma dan terluka. 

“Korban dicekik lehernya dan dipukul beberapa kali di sejumlah tubuh korban," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement