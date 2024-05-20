3 Korban Diidentifikasi dari Kecelakaan Helikopter yang Tewaskan Presiden Iran, Termasuk Imam Salat Jumat

IRAN - Nama-nama beberapa korban tewas dalam kecelakaan helikopter tersebut selain Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian kini telah dirilis.

Kantor berita negara IRNA mengatakan bahwa yang juga berada di kapal tersebut adalah Ayatollah Mohammad Ali Al-e Hashem, imam salat Jumat di kota Tabriz, dan Jenderal Malek Rahmati, Gubernur provinsi Azerbaijan Timur di Iran.

BACA JUGA: Pemakaman Presiden Iran Ebrahim Raisi Akan Dihelat Esok

Komandan unit perlindungan presiden, Sardar Seyed Mehdi Mousavi, juga tewas, begitu pula sejumlah pengawal dan awak helikopter yang belum disebutkan namanya.

Seperti diketahui, Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amirabdollahian dinyatakan meninggal dunia ketika helikopter mereka jatuh saat melintasi daerah pegunungan dalam kabut tebal.

Hal ini diungkapkan seorang pejabat Iran kepada Reuters, Senin (20/5/2024). Pemerintah mengkonfirmasi kematian ini setelah upaya penyelamatan besar-besaran diluncurkan untuk menemukan pria berusia 63 tahun itu dan orang lain di dalamnya. Helikopter yang membawanya dan menteri luar negeri negara itu jatuh saat melintasi daerah pegunungan di barat laut Iran pada Minggu (19/5/2024).

Raisi dipandang sebagai anak didik pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Dia sebelumnya memimpin peradilan dan dikenal sebagai seorang garis keras. Dia terpilih pada tahun 2021 dalam jumlah pemilih terendah sejak berdirinya Republik Islam pada tahun 1979.