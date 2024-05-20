Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Pastikan Tak Terlibat dalam Kecelakaan Helikopter yang Tewaskan Presiden Iran

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |18:34 WIB
Israel Pastikan Tak Terlibat dalam Kecelakaan Helikopter yang Tewaskan Presiden Iran
Israel pastikan tak terlibat dalam kecelakaan helikopter yang tewaskan Presiden Iran (Foto: bne IntelliNews)
A
A
A

IRAN - Ketika para pemimpin global bereaksi terhadap kematian Presiden Raisi, hanya sedikit negara yang akan mengamati peristiwa ini dengan cermat, atau memberikan respons yang sama hati-hatinya. Termasuk Israel.

Apa yang mereka amati adalah petunjuk dari Iran bahwa ada kejanggalan di balik insiden tersebut. Sedikit saja keterlibatan Israel, baik yang diduga maupun yang nyata, kemungkinan besar akan menjerumuskan kawasan ini ke dalam krisis baru.

Tapi sejauh ini, belum ada dugaan ke arah sana. Media pemerintah Iran malah berfokus pada cuaca buruk sebagai penyebab jatuhnya helikopter tersebut.

Dan para pejabat Israel secara pribadi memberi pengarahan kepada outlet berita lokal bahwa negara tersebut tidak terlibat dalam kematian Presiden Iran.

Seperti diketahui, Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran tewas dalam kecelakaan helikopter pada Minggu (19/5/2024). Insiden ini terjadi hanya sebulan sejak perang bayangan panjang antara kedua negara terungkap, setelah Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal ke sasaran di Israel.

Sejak saat itu, status quo yang tidak nyaman telah dipulihkan, namun konfrontasi dan perang antara Israel dan proksi Iran di Gaza dan Lebanon telah menempatkan wilayah tersebut di bawah tekanan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035619/iran-bantah-keras-tuduhan-terlibat-dalam-rencana-pembunuhan-donald-trump-rK6sHQDqn3.jpg
Iran Bantah Keras Tuduhan Jahat AS Soal Terlibat dalam Rencana Pembunuhan Donald Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3031081/masoud-pezeshkian-dokter-bedah-moderat-yang-terpilih-jadi-presiden-iran-TDaKed5ifu.JPG
Masoud Pezeshkian, Dokter Bedah Moderat yang Terpilih Jadi Presiden Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3030954/masoud-pezeshkian-terpilih-sebagai-presiden-baru-iran-janjikan-perbaikan-ekonomi-dan-kebijakan-luar-negeri-kSR4piPJYG.jpg
Masoud Pezeshkian Terpilih Sebagai Presiden Baru Iran, Janjikan Perbaikan Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029142/peringati-40-hari-kematian-presiden-iran-buku-abdi-bangsa-diluncurkan-kenang-sosok-raisi-yang-terus-berkhidmat-wMVVUFPueJ.jpg
Peringati 40 Hari Kematian Presiden Iran, Buku Abdi Bangsa Diluncurkan Kenang Sosok Raisi yang Terus Berkhidmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027386/as-keluarkan-sanksi-baru-terhadap-iran-atas-eskalasi-nuklir-termasuk-3-perusahaan-di-uea-mqOoUyEr9A.jpg
AS Keluarkan Sanksi Baru Terhadap Iran Atas Eskalasi Nuklir, Termasuk 3 Perusahaan di UEA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027380/iran-gelar-pilpres-dengan-kandidat-terbatas-didominasi-garis-keras-sRhOVmOTAa.jpg
Iran Gelar Pilpres dengan Kandidat Terbatas, Didominasi Garis Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement