Presiden Azerbaijan Jadi Orang Terakhir yang Melihat Ebrahim Raisi saat Masih Hidup

Presiden Azerbaijan menjadi orang terakhir yang meilihat Ebrahim Raisi saat masih hidup (Foto: AP)

IRAN – Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengatakan kematian Presiden Raisi dan Hossein Amir-Abdollahian sangat menghancurkan mereka.

Kecelakaan itu terjadi saat warga Iran kembali dari upacara dengan Presiden Aliyev di perbatasan Iran-Azerbaijan untuk meresmikan bendungan. Aliyev menjadi orang terakhir yang melihat Raisi sebelum kecelakaan itu terjadi.

“Rakyat Iran telah kehilangan seorang negarawan yang telah mengabdikan hidupnya untuk negaranya dengan kesetiaan dan pengorbanan,” demikian pernyataan Presiden Aliyev.

“Kami mendoakan kesabaran dan ketenangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat Iran dan ingin menyampaikan belasungkawa kami kepada Anda, keluarga dan teman-teman korban meninggal, serta seluruh rakyat Iran,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amirabdollahian dinyatakan meninggal dunia ketika helikopter mereka jatuh saat melintasi daerah pegunungan dalam kabut tebal.