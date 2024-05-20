Dekranasda Sumsel Sukses Raih Berbagai Prestasi di HUT ke-44 Dekranas

SOLO - Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumatera Selatan berhasil memenangkan berbagai prestasi dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-44 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Pamedan Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/5/2024).

Dekranasda Sumsel berhasil menjadi Juara Umum Lomba Parade Mobil Hias, Kriya dan Budaya Dekranas 2024. Dalam kegiatan tersebut, Dekranasda Sumsel menyemarakkan parade mobil hias dengan memperlihatkan kemegahan Kerajaan Sriwijaya kepada masyarakat luas.

Kali ini, Dekranasda Sumsel mengirimkan lima mobil hias perwakilan dari Disbudpar Sumsel menampilkan mobil hias gajah yang membawa raja beserta permaisurinya.

Kemudian, mobil hias Dekranasda Banyuasin menampilkan kapal Sriwijaya, Dekranasda Palembang dengan mobil hias rumah limas, Dekranasda OKU dengan mobil hias goa harimau dan Dekranasda Muara Enim.

Selain itu, Dekranasda Sumsel juga meraih juara satu dalam kategori Stand Terbaik kategori Dekranasda Provinsi se-Indonesia sekaligus menjadi juara umum stand terbaik.

Penjabat (Pj) Ketua Dekranasda Sumsel Tyas Fatoni mengaku bangga atas berbagai prestasi yang berhasil diraih oleh Dekranasda Sumsel. Penghargaan tersebut diterima langsung olehnya di Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (18/5/2024).

"Saya apresiasi kepada Dekranasda Sumsel. Persiapan kita sudah maksimal, hasil takkan mengkhianati proses. Melalui pameran ini tentu produk UMKM Sumsel akan lebih dikenal,” kata Tyas.