Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gadis Asal Bandung Hilang sejak Maret, Terakhir Pamit Ngabuburit

Agus Warsudi , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |21:10 WIB
Gadis Asal Bandung Hilang sejak Maret, Terakhir Pamit Ngabuburit
Rahma Anjani (Foto: Agus Warsudi)
A
A
A

BANDUNG - Gadis bernama Rahma Anjani (17), pelajar, warga Sukaasih RT 02/08, Sindangjaya, Mandalajati Kota Bandung, dikabarkan hilang sejak Maret hingga saat ini.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, berdasarkan informasi dari ayah korban Yana Suryana (52), Rahma terakhir pamit ngabuburit atau menunggu waktu Magrib pada 29 Maret 2024 pukul 17.30 WIB.

"Sejak keberangkatan dari rumah, korban tidak pulang ke rumah," kata Kabid Humas.

Kombes Pol Jules menyatakan, keluarga sempat mendapat informasi bahwa korban Rahma berada di daerah Solokan Jeruk, kabupaten Bandung. Namun, setelah ditelusuri keluarga, korban tidak ada di lokasi tersebut. 

Sampai saat ini, orangtua korban terus mencari. Tapi tidak ada hasil dan belum diketahui keberadaan anaknya.

"Orangtua korban berusaha menghubungi handphone (HP) korban nomor 0821-1625-0564, tidak ada jawaban. Setelah itu orangtua korban mengirim pesan WhatsApp, alhasil ada jawaban yang bertulisakan "dede kerja"," ujar Kombes Pol Jules.

Saat ditanya alamat tempat bekerja, tutur Kabid Humas, korban Rahma tidak memberikan jawaban. Saat ada jawaban melalui pesan WhatsApp terakhir jawaban korban hanya satu kata, yaitu "ngelapor".

"Sampai saat ini, Rahma Anjani belum diketahui keberadaannya, atas kejadian tersebut orangtua korban (Yana) melaporkan ke Siaga SPKT Polda Jabar," tutur Kabid Humas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171022/orang_hilang-5aYN_large.jpg
Eko-Bima Ditemukan Usai Dikabarkan Hilang Pascademo, Ini Kata Lemkapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170890/orang_hilang-A7WP_large.jpg
Sempat Dikabarkan Hilang, Polisi Pastikan Kondisi Eko-Bima Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170568/trunoyudo-TdxL_large.jpg
Polisi Buka Suara Soal Orang Hilang Pasca Demo Ricuh Akhir Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170554/yusril-FUaA_large.jpg
Yusril Sebut Bima Permana Putra, Orang Hilang yang Dilaporkan KontraS Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168195/orang_hilang-CVPS_large.jpg
KontraS Terima Laporan 10 Orang Hilang, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/519/3145947/kusnadi-fqkn_large.jpg
Sempat Dikabarkan Hilang, Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Ternyata Pergi Berobat ke Madura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement