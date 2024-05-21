Jokowi Masih Godok Sembilan Nama Pansel KPK

JAKARTA - Pihak Istana mengungkapkan sembilan nama panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) 2024 masih digodok Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sampai saat ini Presiden belum memutuskan nama tokoh-tokoh yang menjadi anggota Pansel Capim dan Dewas KPK. nama-nama bakal calon Pansel masih dalam proses penggodokan," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya, Minggu (19/5/2024).

Dia memastikan, Presiden Jokowi akan menghormati segala harapan dan masukan dari seluruh elemen masyarakat dalam pembentukan pansel Dewas dan Capim KPK.

"Dalam menetapkan 9 anggota Pansel Dewas dan Capim KPK, Presiden berpegang pada koridor peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Selain itu, kata dia, seperti yang telah ditegaskan oleh Presiden, anggota Pansel KPK yang akan dipilih adalah tokoh-tokoh yang baik, yang memiliki integritas, dan yang memiliki "concern" pada pemberantasan korupsi.

"Presiden juga memastikan pembentukan dan penetapan Pansel KPK 2024 adalah untuk memperkuat KPK dan sistem pemberantasan korupsi di Indonesia," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )