Jelang Hari Raya Waisak, MHM Indonesia Datangi Banthe Paññavaro di Vihara Mendut

JAKARTA - Anggota Komite Eksekutif Majelis Hukama Muslimin (MHM) Pusat, TGB Dr. M. Zainul Majdi bersama Ketua MHM Cabang Indonesia Dr. Muchlis M Hanafi, bersilaturahmi dengan Kepala Sangha Theravada Indonesia yang juga Kepala Vihara Mendut, Magelang, Jawa Tengah, Sri Paññavaro Mahathera. Pertemuan berlangsung penuh keakraban dan persaudaraan di Vihara Mendut, Magelang, Jawa Tengah, pada Senin 20 Mei 2024.

Silaturahim ini dilakukan menjelang Peringatan Hari Raya Tri Suci Waisak 2568 Buddhis Era (BE) pada 23 Mei 2024. Candi Mendut dan Candi Borobudur menjadi bagian dari titik pusat ritual umat Buddha saat peringatan Waisak.

Pada kesempatan itu, TGB menyampaikan terima kasih atas kesempatan bersilaturahmi dan juga memperkenalkan MHM kepada Bhikku Mahathera dengan latar belakang pendiriannya. Menurut TGB, ulama terkemuka Indonesia Prof. Dr. M. Quraish Shihab menjadi salah seorang pendiri dan anggota MHM Pusat yang berkedudukan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

TGB juga menjelaskan visi MHM dan menyampaikan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara penting yang menjadi perhatian MHM dengan mendirikan cabangnya di Jakarta.

Pertemuan silaturahmi MHM Indonesia dengan Kepala Vihara Mendut itu juga membahas nilai-nilai ajaran Buddha dan Islam yang penting dalam mewujudkan kerukunan masyarakat dan bangsa Indonesia.

"MHM yang diketuai oleh Syekh Al-Azhar Prof. Dr. Ahmed Al-Tayeb sangat memberi perhatian pada penguatan nilai-nilai toleransi, budaya dialog, perdamaian, dan koeksistensi," kata TGB.