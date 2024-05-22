Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Melawan saat Ditangkap, 2 Residivis Curanmor di Sukabumi Ditembak Polisi

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |04:06 WIB
Melawan saat Ditangkap, 2 Residivis Curanmor di Sukabumi Ditembak Polisi
Residivis Curanmor ditembak polisi lantaran melawan saat ditangkap (Foto : MPI/Dharmawan H)
A
A
A

SUKABUMI - Jajaran Unit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi Kota, menembak 2 terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) lantaran melawan saat akan ditangkap.

Tindakan tersebut, dilakukan polisi kepada terduga pelaku berinisial RFA (30) alias B yang merupakan residivis kasus pengeroyokan pada tahun 2019 dan F (50) alias U, residivis curanmor tahun 2001, 2008 dan 2022.

"Saudara F alias U ini adalah residivis sudah 3 kali masuk penjara, secara otomatis dia udah profesional. Dia hanya menggunakan kunci letter T tadi, dia memantau mencari yang lengah, tidak ada CCTV, dari pemilik atau masyarakat lengah itu, yang jadi sasaran mereka," ujar Ari, Selasa 21 Mei 2024.

Dalam proses penangkapannya, lanjut Ari, jajaran Unit Jatanras Satreskrim Polres Sukabumi Kota terpaksa memberikan tembakan untuk melumpuhkan keduanya karena mencoba melawan petugas pada saat akan ditangkap.

"Saat ini para tersangka diamankan di Mapolres Sukabumi Kota dan dikenakan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun," ujar Ari.

Sementara itu dalam konferensi pers pengungkapan kasus curanmor yang digelar di ruang Rekonfu Polres Sukabumi Kota, tersebut, polisi berhasil mengamankan 5 orang tersangka kasus curanmor.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan, sebanyak 20 sepeda motor dari TKP di wilayah Sukabumi meliputi Parungseah Kecamatan Sukabumi, Jalan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh, Jalan Kadudampit Kecamatan Kadudampit.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248/james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172824/maling-qmwf_large.jpg
Anak Sekolah Bekuk Pelaku Maling Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171045/maling-t4RJ_large.jpg
Aksi Pencurian di Depan Gedung KPK, Motor Reporter iNews Media Group Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171026/pencurian-m9wW_large.jpg
Ditinggal Liputan, Motor Jurnalis iNews Media Group Hilang di Depan Gedung KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164880/maling-NujC_large.jpg
Terekam CCTV, Motor Anggota TNI Digondol Maling Saat Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/519/3160210/curanmor-nO48_large.jpg
Komplotan Curanmor Satu Keluarga Dibekuk, Sudah Beraksi di 17 Lokasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement