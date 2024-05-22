Pegawai Honorer Dinas Lingkungan Hidup Meninggal di Becak Sampah

TAPANULI TENGAH – Hartonius Pasaribu (51), warga Pasar Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, ditemukan meninggal telungkup di atas becak pengangkut sampah.

Kapolsek Pandan Polres Tapteng, AKP Zulkarnaen Pohan menerangkan, Hortonius Pasaribu diketahui sebagai pegawai honor pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tapteng.

AKP Zulkarnaen Pohan menjelaskan, mendapat laporan masyarakat ditemukan seorang pria dalam keadaan telungkup diatas becak pengangkut sampah, tepatnya di Jalan Matseh Gelar Kesayangan, Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan Tapteng pada Selasa 21 Mei 2024, sekira pukul 16.15 WIB, pihaknya langsung turun ke tempat kejadian perkara (TKP).

"Sesampainya di TKP, kita bersama anggota melakukan pengecekan keadaan dan ditemukan Hortonius Pasaribu (korban) sudah tidak bernyawa," ungkap Zulkarnaen Pohan kepada MPI.

Kemudian, Zulkarnaen Pohan mengatakan, pihaknya mengevakuasi dan membawa jasad korban ke RSUD Pandan Tapteng, guna dilakukan tindakan visum oleh medis.

"Hasil pemeriksaan luar oleh pihak RSUD Pandan, bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh atau jasad korban. Dan diduga, korban meninggal akibat serangan jantung," kata Zulkarnaen Pohan.