BAZNAS Fokus Berdayakan Mustahik Jika Dilibatkan Program Makan Siang Gratis

JAAKRTA-Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) akan memberdayakan para mustahik yang tersebar di seluruh Indonesia, jika nantinya dilibatkan program makan siang gratis.

Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad menyampaikan, dengan adanya program makan siang gratis, para mustahik dan UMKM binaan BAZNAS akan mendapat banyak manfaat seperti pelibatan dalam memasak dan menyajikan, penyediaan bahan baku dari peternak atau petani binaan BAZNAS, dan lainnya.

Noor juga memastikan, program makan siang gratis tidak akan menggunakan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang dikelola BAZNAS. BAZNAS hanya berfokus pada pemberdayaan mustahik/UMKM binaan untuk mendukung program ini.

BACA JUGA:

“Program makan siang gratis ini kami pastikan tidak akan menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan oleh masyarakat ke BAZNAS. Jika dilibatkan program makan siang gratis, BAZNAS akan memberdayakan mustahik di seluruh pelosok Indonesia. Di setiap desa ada UPZ BAZNAS yang berkolaborasi antara desa dengan masjid. Boleh saja muzaki membantu atas dasar kesepakatan,” ujar Kiai Noor di Jakarta, Kamis (23/5/2024).