Korban Selamat Kecelakaan Maut Bus Rombongan SMP Asal Malang Dipulangkan

MALANG - Rombongan studi tour SMP PGRI 1 Wonosari Malang yang selamat dari kecelakaan maut di Tol Jombang, sudah dipulangkan. Pemulangan para korban selamat dan luka ringan itu dilakukan pada Rabu pagi (22/5/2024) dengan pengawalan dari Unit PJR Ditlantas Polda Jawa Timur.

"Update untuk siswa yang selamat itu 30 anak, yang luka ringan satu. Kemudian pendamping siswa total ada 11, yang luka-luka ada 5, yang meninggal 1 orang," kata Kepala Sekolah (Kepsek) SMP PGRI Wonosari, Malang Hartono, dikonfirmasi pada Rabu (22/5/2024).

Menurut Hartono, saat itu ia memang berada di satu rombongan bus, tepatnya duduk di bagian belakang sopir bus bersebelahan dengan Edy Kresna Handaka, korban tewas yang merupakan guru SMP PGRI.

"Semua korban luka-luka sudah pulang ke rumah masing-masing," ucapnya.

Di sisi lain, Almira (16) korban kecelakaan bus pariwisata yang selamat mengaku masih terkejut dan shock, meski ia sudah kembali pulang ke rumahnya di Desa Ngrejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Kecelakaan ini membuat pelajar yang beralamatkan di Desa Ngerjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, ini terbangun dan menyadari bagian dahinya terluka.

"Saat kejadian saya tertidur, tahu tahu sudah sakit di bagian kepala," kata Almira ditemui wartawan, Rabu (22/5/2024).

Almira baru tiba di Malang tadi pagi sekitar pukul 06.30 WIB, Rabu pagi (22/5/2024). Ia diantar dengan beberapa rombongan lain yang selamat dan hanya luka ringan, menggunakan bus Bimario lain berwarna hitam.

"Semua pada tidur saat kecelakaan, jadi tidak tahu bagaimana kejadiannya," tandasnya.