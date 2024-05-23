Sumedang Diguncang Gempa Sore Ini

JAKARTA - Gempa berkekuatan M2,8 mengguncang Sumedang, Jawa Barat (Jabar), pukul 15:27 WIB, Kamis (23/5/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

BMKG merinci, lokasi gempa di 6.82 LS, 107.95 BT atau 5 Km Timur Laut Kabupaten Sumedang, Jabar. Adapun gempa tersebut berkedalaman 14 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)