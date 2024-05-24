5 Fakta SYL Umrah Pakai Dana Kementan, Katanya Demi Tugas Negara!

JAKARTA - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengklarifikasi fakta sidang soal perjalanan umroh menggunakan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk kepentingan pribadi.

Berikut fakta dari peristiwa itu:

1. Demi Negara

SYL mengklaim umroh dengan anggaran Kementan untuk kepentingan negara.

Demikian disampaikan Kuasa Hukum SYL, Djamaludin Koedoeboen merespons fakta sidang yang mengungkap adanya perjalanan umroh kliennya menggunakan anggaran Kementan.

Djamaludin menerangkan perjalanan umroh SYL saat itu untuk penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian kesepakatan di Mekkah.

"Yang bersangkutan itu kalau yang kami ingat beliau juga ikut berangkat umrah dan ada penandatangan MoU di Mekkah," ujar Djamaludin kepada wartawan, Kamis (23/5/2024).

2. Tandatangani MoU di Makkah

Djamaludin menjelaskan, perjalanan SYL ke Mekkah dalam rangka umroh sekaligus penandatangan MoU atau kebutuhan dinas itu juga diperkuat oleh keterangan seorang saksi. Kata Djamaludin, saksi tersebut bahkan turut terlibat dalam pendantangan MoU.

"Beliau (saksi) yang membuat konsiderans dari Mou itu. Dan itu yang akan kita gali sehingga kita bisa menemukan fakta, kebenaran materiil bahwa sebenarnya apa sih yang terjadi," sebutnya.

3. Bantah untuk Urusan Pribadi

Dengan begitu, lanjut Djamaludin, tudingan yang menyebut kegiatan umroh itu merupakan kepentingan pribadi dari SYL terbantahkan. Terlebih, beberapa eselon I dan II ikut dalam kegiatan tersebut.

4. Pejabat Lain Ikut Serta

"Kemudian yang lain, mengemukan juga tadi bahwa dari kumpul kumpul itu adalah ternyata untuk aktivitas kegitaan Kementerian Pertanian, kan tadi dijelaskan kemudian berangkat eselon I, eselon IIn, kemudian mereka naik pesawa, mereka naik jet kemana-kemana, jadi bukan untuk pribadi beliau duit itu," kata dia.