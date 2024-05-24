Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta SYL Umrah Pakai Dana Kementan, Katanya Demi Tugas Negara!

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |06:07 WIB
5 Fakta SYL Umrah Pakai Dana Kementan, Katanya Demi Tugas Negara!
A
A
A

JAKARTA - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengklarifikasi fakta sidang soal perjalanan umroh menggunakan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk kepentingan pribadi.

Berikut fakta dari peristiwa itu:

1. Demi Negara

SYL mengklaim umroh dengan anggaran Kementan untuk kepentingan negara.

Demikian disampaikan Kuasa Hukum SYL, Djamaludin Koedoeboen merespons fakta sidang yang mengungkap adanya perjalanan umroh kliennya menggunakan anggaran Kementan.

Djamaludin menerangkan perjalanan umroh SYL saat itu untuk penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian kesepakatan di Mekkah.

"Yang bersangkutan itu kalau yang kami ingat beliau juga ikut berangkat umrah dan ada penandatangan MoU di Mekkah," ujar Djamaludin kepada wartawan, Kamis (23/5/2024).

2. Tandatangani MoU di Makkah

Djamaludin menjelaskan, perjalanan SYL ke Mekkah dalam rangka umroh sekaligus penandatangan MoU atau kebutuhan dinas itu juga diperkuat oleh keterangan seorang saksi. Kata Djamaludin, saksi tersebut bahkan turut terlibat dalam pendantangan MoU.

"Beliau (saksi) yang membuat konsiderans dari Mou itu. Dan itu yang akan kita gali sehingga kita bisa menemukan fakta, kebenaran materiil bahwa sebenarnya apa sih yang terjadi," sebutnya.

3. Bantah untuk Urusan Pribadi

Dengan begitu, lanjut Djamaludin, tudingan yang menyebut kegiatan umroh itu merupakan kepentingan pribadi dari SYL terbantahkan. Terlebih, beberapa eselon I dan II ikut dalam kegiatan tersebut.

4. Pejabat Lain Ikut Serta

"Kemudian yang lain, mengemukan juga tadi bahwa dari kumpul kumpul itu adalah ternyata untuk aktivitas kegitaan Kementerian Pertanian, kan tadi dijelaskan kemudian berangkat eselon I, eselon IIn, kemudian mereka naik pesawa, mereka naik jet kemana-kemana, jadi bukan untuk pribadi beliau duit itu," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187400//pnm_apresiasi_karyawan-Npfv_large.jpeg
Integritas Diganjar Penghargaan: PNM Kirim Karyawan Terbaik ke Luar Negeri hingga Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186579//mentan-5gkI_large.jpg
Mentan Lantik 5 Pejabat Baru Kementan: Jangan Korupsi, Ingat Anak Istri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185809//umrah-6WDn_large.jpg
Kebijakan Umrah Mandiri Harus Dibarengi dengan Regulasi yang Jelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185687//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-G5nl_large.jpg
Kasus TPPU SYL Tak Kunjung Disidang, Ini Penjelasan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185427//musim_dingin_di_madinah-bSqC_large.jpg
Musim Dingin di Madinah: Ketika Masjid Nabawi Menjadi Pelukan Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184735//mentan_amran-YwFS_large.jpg
Amran Bakal Tindak Produsen yang Mainkan Harga Telur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement