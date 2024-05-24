Advertisement
HOME NEWS JABAR

Banjir Rendam Empat Desa di Kabupaten Cirebon, 8.442 Warga Terdampak

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |17:51 WIB
Banjir Rendam Empat Desa di Kabupaten Cirebon, 8.442 Warga Terdampak
Banjir di Cirebon (foto: dok BNPB)
JAKARTA - Hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi yang cukup lama di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Jumat (24/5) dini, hari ditambah kiriman debit air dari wilayah hulu di Kabupaten Kuningan, telah menyebabkan Sungai Cijangkelok dan Sungai Cisanggarung meluap. Akibatnya empat desa di tiga kecamatan terendam banjir.

Laporan yang dihimpun tim Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), desa yang terdampak itu meliputi Desa Cilengkrang Induk dan Desa Cilengkang di Kecamatan Pasaleman, Desa Ciledug Wetan di Kecamatan Ciledug dan Desa Sukadana di Kecamatan Pabuaran.

Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon bersama unsur TNI dan Polri sedang turun ke lokasi terdampak untuk kaji cepat dan melakukan penanganan darurat dengan prioritas utama yakni penyelamatan dan evakuasi. Tim BPBD Kabupaten Cirebon juga menerjunkan perahu untuk proses evakuasi warga sementara.

“Hingga sejauh ini sebanyak 30 warga dari 8.442 yang terdampak banjir mengungsi di masjid. Sebagian dari mereka yang lain memilih bertahan di rumahnya, meski terendam dengan tinggi muka air antara 20-50 sentimeter. Adapun rumah yang terdampak ada sebanyak 2.112 termasuk 13 rumah ibadah dan 6 sekolah turut terendam,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya.

