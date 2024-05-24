Banjir di Kabupaten Luwu Utara, BNPB: 812 Jiwa Terdampak

JAKARTA - Banjir melanda wilayah Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (23/5/2024). Peristiwa ini terjadi setelah hujan deras mengguyur dan memicu luapan Sungai Baliase sekitar pukul 23.30 WITA hingga masuk ke pemukiman warga.

Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB mencatat sebanyak 812 jiwa atau 437 KK terdampak banjir. Adapun limpasan air ini melaju hingga ke empat desa yakni Desa Kapidi, Desa Cendana Putih 2, Desa Ujung Mattajeng dan Desa Tara Tallu di Kecamatan Mappedeceng.

“Hasil asesmen sementara, terdapat 437 rumah tergenang air dengan ketinggian berkisar antara 30-100 sentimeter,” ungkap ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Jumat (24/5/2024).

Lebih lanjut, banjir juga berdampak pada empat fasilitas pendidikan, delapan fasilitas ibadah, satu kantor desa, dan 200 hektar lahan pertanian warga. Sebagai bentuk respon cepat, BPBD Kabupaten Luwu Utara bersama unsur TNI-Polri, aparat desa, dan relawan melakukan evakuasi dan penanganan darurat dilokasi.

Pemerintah setempat juga telah melakukan perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir No. 100.3.3.2/172/IV/2024 selama 90 hari, terhitung mulai tanggal 07 April s/d 05 Juli 2024.