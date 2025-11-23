Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

6 Orang Masih Hilang, Pencarian Korban Longsor Banjarnegara Diperpanjang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |08:18 WIB
6 Orang Masih Hilang, Pencarian Korban Longsor Banjarnegara Diperpanjang
Pencarian Korban Longsor Banjarnegara Diperpanjang (foto: BNPB)
JAKARTA - Dua jenazah korban tanah longsor di Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, kembali ditemukan pada Sabtu 22 November 2025 kemarin.

Penemuan tersebut menambah jumlah korban meninggal menjadi 12 orang, termasuk dua bagian tubuh yang ditemukan sebelumnya.

“Sementara itu, 6 orang lainnya masih dinyatakan hilang,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Minggu (23/11/2025).

Muhari menjelaskan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Basarnas memutuskan memperpanjang masa pencarian selama tiga hari ke depan.

“Dengan perpanjangan ini, tim gabungan kini diterjunkan secara serentak di tiga sektor, tidak lagi secara bergantian seperti pada hari-hari sebelumnya,” ujarnya.

 

