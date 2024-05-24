Perindo Jaring Bacagub Sumsel, Ketua DPW: Semoga DPP Bisa Tentukan yang Terbaik

PALEMBANG - Sejumlah tokoh masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah mengambil formulir penjaringan untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah di Sumsel tahun 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Provinsi Sumsel, Febuar Rahman mengatakan, bahwa hingga saat ini sudah ada lima sosok yang mengambil formulir penjaringan bakal calon gubernur Sumsel.

"Sudah ada lima orang, yakni Mawardi Yahya, Heri Amalindo, Eddy Santana Putra, Herman Deru dan Holda," ujar Febuar Rahman di Kantor DPW Partai Perindo Sumsel, Jumat (24/5/2024).

Dengan banyaknya calon potensial yang mengambil formulir penjaringan balon gubernur Sumsel, Febuar Rahman berharap agar DPP bisa menentukan pilihan terbaiknya.

"Semua berkas balon gubernur akan diserahkan ke tingkat pusat. Dan diharapkan DPP bisa menentukan pilihan terbaik," ujar Febuar Rahman.

Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Holda, yang menjadi perempuan pertama maju pada pemilihan Calon Gubernur Sumsel mengaku banyak dorongan keluarga, tim dan masyarakat, sehingga ia menyatakan niat ingin menjajal eksekutif.

"Saya sangat merasa yakin dengan majunya ke Pilgub Tahun 2024 ini untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Sumsel," ujar Holda saat mengambil formulir penjaringan bacagub di Kantor DPW Perindo Sumsel.

(Khafid Mardiyansyah)