Maju di Pilkada Sumsel, Holda Paparkan Visi Misi di Perindo

PALEMBANG - Menyambangi kantor DPW Perindo Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), bakal calon gubernur (bacagub), Holda, mengambil formulir penjaringan Pilkada Sumsel.

Sebagai perempuan pertama yang maju sebagai bacagub Sumsel, Holda pun memaparkan visi misinya yakni Ekonomi Hijau untuk Sumsel Sejahtera.

"Ekonomi Hijau ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup rakyat Sumsel, berkeadilan sosial dan kelestarian lingkungan," ujar Holda di hadapan Ketua DPW Perindo Sumsel, Febuar Rahman, Jumat (24/5/2024).

Holda menyampaikan, bahwa visi misi ini diimplementasikan melalui program masa depan, diantaranya meningkatkan investasi dan lowongan kerja, membangun teknologi agribisnis, industrialisasi desa dan wirausaha yang handal.

Kemudian, lanjut Holda, ketersediaan sarana pendidikan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, layanan kesehatan yang terbaik, nyaman dan adil.