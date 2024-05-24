Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Ambil Formulir di Perindo, Holda Jadi Perempuan Pertama Bakal Cagub Sumsel

Dede Febriansyah , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |16:41 WIB
Ambil Formulir di Perindo, Holda Jadi Perempuan Pertama Bakal Cagub Sumsel
A
A
A

PALEMBANG - Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) tiga periode, Holda, mengambil langsung formulir pendaftaran Bakal Calon (Balon) Gubernur Sumsel di Kantor DPW Partai Perindo Provinsi Sumsel.

Holda mengatakan, kedatangannya ke DPW Perindo Sumsel sebagai bentuk sikap keseriusan menyatakan siap maju sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) pada Pilkada Sumsel

"Saya ambil formulir pendaftaran di Perindo ini sebagai bentuk keseriusan saya maju di Pilgub Sumsel nanti," ujar Holda, Jumat (24/5/2024).

Sebagai perempuan pertama yang menyatakan diri maju sebagai Balon Gubernur Sumsel, Holda mengaku telah melakukan sosialisasi di Dapil tempatnya terpilih. Hasilnya, banyak dorongan dari masyarakat bahkan internal partai agar dirinya ikut dalam kontestasi Pilkada Sumsel.

